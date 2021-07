CÔTÉ, Claire



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 10 juillet 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Claire Côté, fille de feu dame Marie-Anna Roy et de feu M. Joseph Arthur Côté. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son frère Michel Côté (Diane Godbout); ses neveux et sa nièce: Daniel Côté (Suzanne Côté), France Côté, feu Steeve Côté et Dave Côté; son amie Micheline Mainguy, ainsi que sa famille et autres parents et ami(e)s.et ses cendres seront déposées au columbarium deLa famille remercie tout spécialement son amie Micheline Mainguy pour son aide et son amitié envers Claire.