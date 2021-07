MARTEL, Armand



Au CHSLD Côté Jardins, le 3 juin 2021, à l'aube de ses 89 ans, est décédée monsieur Armand Martel, fils de feu madame Anne-Marie Blanchet et de feu monsieur Égide Martel. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auà 14h30,La disposition des cendres aura lieu ensuite au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses filles: Danielle (John Moore) et Lynda (Jacques Bérubé). Il était le frère de: feu Jean-Marc (Denise Perreault), feu Réal (Denise Beauchamps), Gilles (Huguette Maranda), feu Gemma (feu Clément Levesque), Pauline, feu Jean-Roch, Michel (Alice Boily), Claude (Chantal Malouin) et Diane (Roger Têtu). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Un sincère remerciement au personnel soignant du CHSLD Côté Jardins pour leurs soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web: www.cancer.ca ou à En Coeur (Fondation québécoise pour les enfants malades du cœur), téléphone: 1-800-362-6387, site web: en-coeur.org. Des formulaires seront disponibles sur place.