CHAREST, Roland



À l'IUCPQ, le 7 juillet 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Roland Charest, époux de feu madame Monique Samson et conjoint de madame Monique Gélinas. Il était le fils de feu monsieur Joseph Charest et de feu madame Adélia Côté. Il demeurait à St-Agapit. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Monique, ses enfants: Sylvain, Guy (Caroline Demers), Guylaine (Guy Masse), Régis (Mélanie Thibault); ses petits-enfants: Vincent Masse (Annick Mazuet Demers), Joanik Masse (Emy-Maude Huot), Jade Charest, Alexis Charest et Ludovic Charest. Ses frères et sœurs: Rosaire (Hélène Desrochers), André (Yvette Therrien), feu Noëlla (feu René Grenier), feu Raymond Charest, Denise Charest (Jacques Angers), Gisèle (Roger Dubois), Yvette (Armand Durand), Line Charest (Germain Larochelle); ses beaux-frères et belles-sœurs: Denis Samson (Denise Bergeron), Yvon Samson (feu Céline Demers, Jacqueline Rousseau) et Jacqueline Samson (Rosaire Boucher). Il laisse aussi dans le deuil la famille Gélinas, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier les équipes de soins du CLSC et de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances à la maison funéraireà compter de 9h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer, 1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. La direction des funérailles a été confié à la maison funéraire