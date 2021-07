DESNOYERS THIBAULT, Thérèse



À sa résidence, le 14 mars 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée sereinement madame Thérèse Desnoyers Thibault, elle était l'épouse de monsieur Jacques Desnoyers. Elle était la fille de feu madame Blanche Patient et de feu monsieur Thomas Thibault. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Marie (Pierre Turcotte), Christine (Paul Chabot) et Nichola (Danielle Goguen); ses petits-enfants: Jonathan; Dominique, Émilie et Alexandre; Maxime, Charles, Élie et Léa; ainsi que sa sœur Micheline (feu Gilles Mousseau). Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs: Madeleine (feu Roger Couillard), Lucile (feu Steve Tresa), Hermine (feu Jean Desnoyers), Nicole (feu Bernard Thibault) et Louise (feu Guy Thibault); ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement l'équipe des soins infirmiers du CLSC Limoilou. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin au https://michel-sarrazin.ca, l'endroit qu'elle aurait choisi en fin de vie si elle n'avait pas eu la chance d'être accompagnée à domicile.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h.