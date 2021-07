PICARD, Paul-André



Au Centre Paul-Gilbert, le 25 septembre 2020, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédé monsieur Paul-André Picard, époux de madame Micheline Gagnon, fils de feu Paul-Henri Picard et de feu Jeannette Drolet. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-France, Johanne (Jocelyn Guay), Pierre (Nicole Racine), Martin (Svetlana Dufour) et François (Stéphanie Boisvert); ses petits-enfants: Michel, Sébastien, Hugo, Jade, Jonathan (Maly-Wan Saing), Jérôme, Pierre-Olivier (Emmy Lapointe), Josiane (Stéphane Martel), Laurie (Sébastien Dauphin), Jacynthe (Christophe Régis), Catherine, Antoine et Henri; ses arrière-petits-enfants: Christoph, Éliott, Édouard, Florence, Anna, Jordan et Arthur. Il était le frère de Yvette (feu Jean Lapointe), feu Raymond et de Gilles; le beau-frère de feu Gilles Gagnon (Georgette Bolduc), feu Yves Gagnon (feu Aline Guay), feu Lise Gagnon (feu Bertrand Tremblay), Jacques Gagnon (Huguette Lejeune) et de Henriette Gagnon (feu Omer Laflamme). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Unité Belvédère, au Centre Paul-Gilbert ainsi qu'au personnel du CLSC de Saint-Romuald pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc) ou à Autisme Québec une cause qui lui tenait particulièrement à coeur (https://autismequebec.org/).à compter de 9 h.