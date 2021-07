GRENIER, Jacqueline Gosselin



Le 17 juin 2021, Mme Jacqueline Gosselin est décédée à son domicile, entourée de sa famille. Elle était âgée de 68 ans. Les derniers mois furent marqués d'une accumulation d'épreuves difficiles. Sa force, son calme et sa résilience nous ont guidés à travers ces moments et serviront de modèle pour l'avenir. Nous nous souviendrons d'une mère et d'une épouse aimante, douce et généreuse, avec de fortes valeurs familiales. Jacqueline continuera d'habiter notre quotidien dans nos pensées à travers les doux souvenirs et les innombrables leçon de vie qu'elle nous aura inculqués. Elle était et demeurera le pilier de notre famille. La famille vous accueillera aule samedi 17 juillet 2021 de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil son époux : Robert Grenier, ses enfants : Pierre (Lu Zhao), Claude (Fabrice Michaud-Mastoras) et Charles (Marie-Léa Guay); ses petits-enfants : Hélène et Paul, ainsi que le petit dernier attendu pour janvier 2022. Ses frères et sœurs : Ginette (feu Miville Vachon), feu Yvon (feu Lise Earl), Pauline (Jean Verville), feu Gilbert, Marie, Francine (Gérald Landry), feu Jean-Marie dit Gino, Sylvie (Nicol Veilleux) et Sylvain (Julie Panneton). Ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Clermont (feu Laurence Lehoux), feu Georges (feu Jacqueline Lehoux), feu Benoit (Céline Drouin), feu Laval, feu Rosaire (feu Thérèse Drouin, feu Paul-Eugène Gagné), feu Hélène (feu Maurice Lehoux), feu Edgar (Lucille Lehoux), feu Clément (feu Lucille Savoie) et Gilles (Huguette Berthiaume). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses partenaires du Club Tennis Montcalm et ses nombreux ami(e)s. La famille remercie particulièrement le Dr Bruno Gagnon, Chloé Lévesque-Gagné infirmière clinicienne ainsi que toute l'équipe de soins palliatifs à domicile du CLSC Cité-Limoilou pour leur grand dévouement auprès de Jacqueline. Dons suggérés : Fondation du CHU de Québec: https://fondationduchudequebec.org/ Fondation Québécoise du cancer: https://fqc.qc.ca/