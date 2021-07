BLANCHET, Chantal



À l'Hôpital de Montmagny, le 11 juillet 2021 à l'âge de 53 ans et 5 mois est décédée subitement madame Chantal Blanchet, fille de madame Louisette Bourgault et de monsieur Jean-Paul Blanchet. Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, elle demeurait à L'Islet (sur-Mer). Outre ses parents, elle laisse dans le deuil son fils: Emmanuel (Rosalie Giguère-Méthot), le père de ce dernier Martin Gagnon (Catherine Com), son frère Yves Blanchet (Marie-Line Morin), ses filleul(e)s: Catherine, Myriam et Pier-Luc; sa nièce Sarah Lizotte et son neveu Samuel Lizotte. Sont aussi affectés par son départ sa grande amie Lise, ses oncles et ses tantes, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel des soins intensifs de l'Hôpital de Montmagny pour leur dévouement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8 www.coeuretavc.ca.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 13h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial " au bord de l'eau " de Saint-Jean-Port-Joli.