LAPOINTE, Georgette

Au CHSLD de Baie-St-Paul, le 12 juillet, à l’âge de 92 ans et 3 mois, est décédée madame Georgette Lapointe, épouse de feu monsieur Paul-Émile Gélinas, fille de feu monsieur Onésime Lapointe et de feu dame Eva Bellegarde. Elle demeurait à La Malbaie. Une cérémonie du dernier adieu sera célébrée à lale dimanche 18 juillet à 11h. Les membres de la famille recevront les condoléances de 10h à 11h. L’inhumation se fera au cimetière de Drummondville à une date ultérieure. Madame Lapointe laisse dans le deuil ses enfants: Denis, Jean (Nancy), feu Marcel, Georges (Anne-Marie), Roland (Christiane), Michel (Marie Christine), Sylvie; ses petits-enfants: Charles-Étienne, Louis-Charles, Karine, Ariane, Maxime, David, Jessika, Marie-Gabrielle, Anthony, Michaël; plusieurs arrière-petits-enfants; ses soeurs: Liette et Dorothée; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gélinas; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). Elle est allé rejoindre ses frères et soeurs: André, René, Alida, Irène, Lianne, Lucie, Paul, Florence, Philippe, Armand, Jeannine, Jean et Micheline. La direction a été confiée à la