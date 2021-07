SAVARD, Claude



À sa résidence, le Domaine St-Dominique à Québec, le 22 juin 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Claude Savard, époux de feu Jeannine Bouchard, fils de feu dame Jeanne Ida Deschênes et de feu monsieur David Savard.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 24 juillet 2021 de 13h30 à 16h30. Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre Savard (Josette Bouchard), Jean Savard (Carole Lauzon); ainsi que ses petits-enfants: Guillaume, Anne-Sophie (Antoine Goulet), Christophe et leur mère Johanne Girard, Mathieu (Rosalie Després), Gabriel (Flavie St-Pierre) et leur mère Joanne Gaumond. Il laisse également dans le deuil ses belles-soeurs: Liliane Bouchard (feu Paul Gagné), Jeannine Beauchamp (feu Claude Bouchard), Madeleine Nolet (feu Camille Bertrand); ses neveux et nièces: Alain Gagné (Nathalie Charbonneau), Michel Gagné (Suzye Blouin), Nicole Gagné (Raynald Voyer), Lyne Bouchard (André Larche), Noémie (Rosaire Lapointe), Sylvie (Benoit Bergeron), Anne (Patrice Bergeron); ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie et envois de fleurs peuvent se traduire par un don à l'Association Québécoise pour le droit de mourir dans la dignité (AQDMD) et/ou par la signature de la pétition à la cause de Sandra Demontigny sur change.org. La famille tient à remercier tout le personnel dévoué du Domaine St-Dominique pour tous les soins prodigués et attentions particulières.