PRATTE, Paul Émile



À l'Hôpital Laval, le 29 juin 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Paul Émile Pratte, époux de dame Lise Boissonneault. Il était le fils de feu monsieur Paul-Émile Pratte et de feu dame Yvonne Morin. Natif de Duparquet, il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aule samedi 17 juillet 2021 de 18 h à 20 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise; ses enfants : Cynthia et Yves (Joëlle Bédard), ses petits-enfants : Julien et Amélia, son frère Serge, ses beaux-frères et belles-sœurs : Paulin (Denise Roy), Guy (Carmen Minville) et Claire, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement les premiers répondants, le personnel ambulancier et le personnel soignant de l'unité coronarienne de l'Hôtel-Dieu de Québec, qui ont permis que Paul Émile puisse passer deux mois supplémentaires entouré des gens qu'il chérissait, ainsi qu'au personnel de l'unité d'urgence de l'IUCPQ pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 405-1825, boulevard Henri-Bourassa, Québec (QC), G1J 0H4, tél.: 418 525-4385.