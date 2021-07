PETITCLERC, Eliane Leclerc



Au CHUL, Québec, le 8 juillet 2021, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée madame Eliane Leclerc, épouse de feu monsieur Hervé Petitclerc. Elle demeurait à Cap-Santé.et de là, au cimetière de Cap-Santé. Madame Leclerc était la mère de Nicole (Claude Leclerc), feu Réal, feu Ginette (Jacques Leclerc, Martine Foisy), feu Denis, feu Sylvie (Martin Côté, Céline Drolet); la grand-mère de Mélanie (Mathieu Bolduc), François (Marie-Eve Forget); Mireille (Mathieu Huard), Emilie; Marc-Antoine (Alexandra Savard); l'arrière-grand-mère de Etienne et Emile, Samuel, Alexis et Laurent; la soeur et la belle-soeur de: feu Mariette (feu Roland Leclerc), feu Germaine (feu René Fiset), feu Charles-Edouard (feu Georgette Fiset), feu Jean-Marie, feu Noël (Jacqueline Lavallée), feu Jeannine (feu Julien Papillon), Colette (Viateur Roy), Bruno (Ghislaine Lamothe), Robert (feu Jeanne-D'arc Leclerc, Rolande Davidson), Lise (Réal Lépine), Denise (Jean-Marc Bureau); feu soeur Florence Petitclerc, feu soeur Thérèse, feu Gemma (feu Martin Matte), feu Donat (feu Fernande Hardy), feu Cécile (feu Paul Martel), feu Roch (feu Monique Robitaille), feu Noëlla (feu Gustave Rochette), Lucie (feu Laurent Julien), feu Rosa (feu Roland Soulard), feu Jean-Paul (Monique Richard), feu Lucien (Ginette Jacques), feu Jeannine (feu Léo Denis). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement particulier à tout le personnel du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières pour leur humanisme et les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3 ou à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca