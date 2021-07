RHÉAUME, Elianne Bergeron



Au Centre d'hébergement Louis-Hébert le 8 juillet 2021 à l'âge de 93 ans est décédée madame Elianne Bergeron, épouse de feu monsieur Hubert Rhéaume et fille de feu Anita Dumas et de feu Gustave Bergeron. Autrefois de Saint-Émile, elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale samedi 17 juillet 2021 de 12h à 13h40.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial de Saint-Émile, Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario, Bertrand (feu Lise Garneau), Linda (Yves Dumontier), Claude, Marie-Josée (Pierre Beaudry); ses petits-enfants: Martin Rhéaume (Chantale Fleury), Audrey-Maude Dumontier (Pierre-Luc Verret), Gabriel et Michaël Beaudry; ses arrière-petits-enfants: Justin et Elie-Rose D. Verret; ainsi que ses frères et sœurs: feu Louis-Philippe (feu Rita Dubeau), feu Valéda (feu Roland Sanfaçon), feu Jeanne (feu Robert Barbeau), feu Marie-Paule (feu Raymond Gagné), feu Hélène (feu Philippe Therrien), feu Roger (feu Béatrice Falardeau), feu Henri (Adrienne Renaud), feu Donald, feu Normand (Huguette Duchesneau), Claire (feu Mathieu Cloutier); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Rhéaume: feu Alice (feu Charles-Henri Duchesneau) feu Omer, feu Lauretta (feu Ernest Fréchette feu Jean-Paul Lachapelle), feu Rose-Eva, feu Lucille; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines des familles Bergeron, Rhéaume et Duchesneau.Nous remercions le personnel du Centre Louis-Hébert pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'oeil, 1100 rue Bouvier, bureau 010, Québec (Québec) G2K 1L9, site internet www.fondationdesmaladiesdeloeil.org, téléphone 418-654-0835 ou à la Fondation Véro et Louis, 651, Notre-Dame Ouest, bureau 550, Montréal (Québec) H3C 1H9, site internet www.fondationverolouis.com, téléphone 1 844 FVL-DONS (385-3667).