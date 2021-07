LANDRY, Yvonnick



Au CHSLD de Saint-Appolinaire le 29 décembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Yvonnick Landry, époux de madame Claire Tardif. Il demeurait à Lévis. Il était le fils de feu Xavier Landry et de feu Jeanne Lévesque. Il laisse dans le deuil ses enfants: Michelyne, Jocelyn (Lise Allard), Christiane et Diane; ses petits-enfants: Geneviève Labrecque, Francois Labrecque, Annick Brochu (Éric Poiré), Marie-Claude Landry (Marc-André Leblanc), Patricia Brochu (Jean-Philippe Hébert), Jonathan Brochu (Sarha Maheux) et Audrey Bilodeau ; ses arrière- petits-enfants: Antoine, Maryann, Madison, Nathan, Lucas, Jacob, Èva, Jordan et Logan; ses frères et sœurs: feu Rita (feu Réjean), feu J-Raymond (Céline), Christian (Évelyne), feu Lauraine (feu Henry), feu Marius (Lucille), Simonne (feu Laurent) et J-Huguette (feu Carol); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jean-Rock (feu Thérèse), Cécile (feu Paul-Eugène), feu Anne-Marie (Léon) (Yolande), Gérard (Yvette), feu Denise (Antoine Bélanger), Andrée (feu Laurent), Sœur Michelle, Francois (Monique), Gaétane (Denis), feu Théo, Nicole (Denis), Jeanne (Rodrigue), Raymonde (Tom), Charles (Jacquelyne), feu Marc (Suzanne) et Lucie (Guy); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(es). La famille immédiate souhaite remercier particulièrement le personnel du CHSLD de Saint-Appolinaire pour leur inlassable dévouement et leur chaleur humaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société de l'Arthrite. https://impact.arthritis.ca/site/Donation2?df_id=1620&mfc_pref=T&1620.donation=form1&s_locale=fr_CAL'urne sera déposée au columbarium Claude Marcoux de Saint-Romuald.