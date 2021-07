LORTIE, René



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 juin 2021, à l'âge de 86 ans, entouré des siens, est décédé monsieur René Lortie, époux de dame Gisèle Richard, fils de feu monsieur Léon Lortie et de feu dame Julia Veilleux. Il demeurait à Québec et retraité de la Ville de Sainte-Foy.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Benoît (Nadia Dumontier) et Marie-Josée; ses petits-enfants: Alexia et Justin. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: feu Jules (feu Evelyne Montreuil), feu Robert (feu Thérèse Pageau), feu Jean-Paul (feu Jeannine Lacroix), feu Jeanine, feu Estelle, feu Guy et feu Jean-Louis (Louise Latulippe). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Gilles (Suzanne Audet), Lisette (Claude Marcoux), Denise (Robert Hallé), Michel (Carole Brochu); sa filleule: Karine Marcoux, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses grands amis: Céline et Maurice Labrecque. Un remerciement spécial à l'équipe d'hémodialyse, au personnel du 9e étage et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour vos bons soins et votre soutien. Une pensée spéciale pour les familles Landry, Dorval et Tailleur, ses voisins anges gardiens. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec - Hémodialyse), 1825, boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, téléphone : 418 525-4385, https://fondationduchudequebec.org/dons-in-memoriam/.