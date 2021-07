5 incontournables pour une belle tournée à Montréal

Quels sont les plus grands classiques touristiques de Montréal? Difficile de répondre à cette question. Mais voici cinq endroits bien connus qui font le bonheur des visiteurs lors d’une tournée estivale dans la métropole. À découvrir – ou à redécouvrir si vous êtes Montréalais!

Le belvédère Kondiaronk du

Pour la vue sur le centre-ville de Montréal (et sur la touchante murale de Leonard Cohen de la rue Crescent), il faut aller sur le sommet du mont Royal. S’il est possible de s’y rendre en voiture, il est encore plus agréable d’emprunter les sentiers pédestres et escaliers au départ du parc Jeanne-Mance, au bas de la «montagne».

Les murales de la Main

COURTOISIE Sylvie Li / Shoot Studio / Tourisme Montréal

La rue Saint-Laurent mérite le détour pour ses bars et ses commerces, mais aussi pour ses murales, qui se multiplient chaque été grâce au festival d’art public MURAL, durant lequel des artistes d’ici et d’ailleurs créent des oeuvres sous les yeux des passants. Pour repérer les quelque 80 murales du secteur, il y a diverses façons: l’application de MURAL, les tours guidés de Spade & Palacio ou les cartes de Montréal Mur à Mur et de la Ville de Montréal. muralfestival.com spadeandpalacio.com, wall2wallmtl.com, ville.montreal.qc.ca/murales/carte

Les boulangeries Fairmount Bagel et Saint-Viateur Bagel

COURTOISIE / Commission canadienne du tourisme

Qu’ils viennent de l’un ou l’autre de ces deux lieux incontournables, les bagels montréalais tout juste sortis du four constituent un régal... et une excellente raison de visiter le cool quartier du Mile-End! En chemin, prenez le temps de siroter un café italien chez Olimpico ou au Club social, puis de déambuler dans les rues animées.

Le Vieux-Montréal et le Vieux-Port

COURTOISIE / Loïc Romer

Les rues pavées, la place Jacques-Cartier, la basilique Notre-Dame, la Grande roue, le spa Bota Bota, les galeries d’art: il faut profiter du Vieux-Montréal et du Vieux-Port lors d’une visite à Montréal. N’hésitez pas à commander un petit quelque chose chez Olive et Gourmando si vous passez par la rue Saint-Paul; à prendre un verre en hauteur sur la terrasse Nelligan ou Place d’Armes si vous avez une petite soif; ou à flâner à la plage de l’Horloge si vous avez envie d’un bain de soleil.

Le marché Jean-Talon (et les marchés publics de Montréal)

Que l’on soit en voyage ou près de chez soi, il n’y a rien de tel qu’un marché pour prendre le pouls d’une ville ou d’un quartier. Avec ses produits maraîchers frais et locaux, ses restaurants des quatre coins du monde, ses petits cafés sympathiques et ses boutiques de toutes sortes, le marché Jean-Talon - qui a vu le jour en 1933 - est un incontournable de la Petite-Italie. Et ce n’est pas le seul marché public de Montréal; les marchés Atwater et Maisonneuve valent aussi le détour.