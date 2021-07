TREMBLAY, Denis



À l'Hôpital Laval, le 27 juin 2021 à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Denis Tremblay, époux de dame Linda Boily. Il était le fils de feu monsieur Émile Tremblay et de feu dame Hermance Lavoie. Il demeurait à Beaupré, autrefois à La Pocatière.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Denis aient une pensée pour lui en cette journée. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint- Joachim sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Linda, ses filles Sindy et Catherine; ses 3 petits-enfants: Lovik et Naomi Bourgoin, Lilou Bélanger; son frère, ses sœurs et son beau-frère: Claudette (Florent Leclerc), Nöella, Jacinthe, Joachim, et il était le frère de feu Ginette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boily: Michèle (Charles-André Lelus), Céline (Andy St-Jean), Louise (Franky Richer), Guylaine (Carol Gauthier), Annie et il était le beau-frère de feu Ginette. Il laisse également dans le deuil ses neveux Steve, Éric et Gino Rancourt, Jimmy Grondin. Il laisse également dans le deuil tous ceux et celles touchés par son départ, dont ses anciens collègues de l'I.T.A. ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement les Docteurs Desjardins et Rouleau ainsi que le service infirmier de l'Hôpital Laval (Notre-Dame) pour les bons soins prodigués. Merci également à tous ceux qui ont bien pris soin de notre père Denis à son domicile, vous avez contribué grandement à un meilleur quotidien. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à l'Association Québécoise de la dégénérescence maculaire, 400, avenue Laurier ouest, bureau 403, Montréal, (Québec) H2V 2K7 1-866-867-9389 info@aqdm.org