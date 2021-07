BEAUPRÉ, Lucien



À Frampton, le 5 juillet 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Lucien Beaupré, époux de feu dame Lise Cloutier. Il était le fils de feu dame Adrienne Renault et feu monsieur Alphonse Beaupré. Il demeurait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.et de là au cimetière Notre-Dame de l'Annonciation de L'Ancienne-Lorette.Il laisse dans le deuil son fils Maxime (Tania Morrissette); son petit-fils Mathias; ses frères et sœurs : Gérard (feu Julienne Drolet), Madeleine (feu Gérard Trudel), Marcel (Georgette Côté), Pauline (Michel Gravel), Denise (feu Hubert Trudel), Roland (Léona Malenfant), Jeannine (Réjean Germain), Laurette (feu Robert Richard), Gilles (Nicole Hamel), Lise (Claude Côté), Robert (Francine Paradis) et Jacqueline; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cloutier, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa sœur Thérèse (Robert Noreau) et son frère Paul-Émile (Lorraine Côté). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387.