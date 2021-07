PICARD, Yves



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 2 juillet 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Yves Picard, époux de dame Lucille Langlois, fils de feu monsieur Alexandre Picard et de feu dame Jeanne-Aimée Fortier. Il demeurait à Québec. La famille vous accueillera le mardi 20 juillet de 9h à 10h15 au centre commémoratifet de là au cimetière de la nativité pour l'inhumation.Monsieur Picard laisse dans le deuil ses enfants: Josée, feu Manon (feu Pierre Simoneau), Julie (Louis Demers), Claudine (Éric Veilleux); ses petits-enfants: Émilie, Philippe, Alexandre, Antoine, Noémie, Alexis; ses arrière-petits-enfants: Kayla, Charles-Édouard, Livia, Léo. Ses sœurs: Christiane (feu Rolland Baril), Jocelyne (Christian Langevin); son beau-frère de la famille Langlois: Rolland (Denise Kirouac) et sa belle-sœur Denise (feu Paul-Émile Langlois), neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: feu Thérèse (Louis Samama), feu Georges (feu Simone Rowley), feu Yolande (Marcel Duval), feu Lisette (Andy Glendenning). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la Clairière du Boisé, le personnel du septième et du huitième étage de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.