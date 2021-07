THIFFEAULT, Gertrude Buisson



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 juillet 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Gertrude Buisson, épouse de feu monsieur René Thiffeault. Elle était la fille de feu dame Maria Boisclair et feu monsieur Emery Buisson. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.L'inhumation aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Guy Bureau), Jocelyne (Guy Grenier), Patrick et Steeve (Lisette Blanchard); ses petits-enfants: Martine Bureau (Simon Bélanger), Céline Bureau (Jonathan Savard), Kevin Grenier (Stéphanie Martin Renaud) et Jonathan Grenier (Sonia Laroche); ses arrière-petits-enfants: Béatrice Savard, Chloé Grenier et Flavie Grenier; son ami Jean-Claude Brière ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Thiffeault, oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du département de gastrologie et la Dre Comeau ainsi que son équipe qui l'a suivi pendant plusieurs années et le personnel des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec Pavillon Hôpital de l'Enfant-Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : (418) 525-4385.