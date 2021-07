ROCHON-RATTÉ, Françoise



Au CHUL de Québec, le 17 septembre 2020, est décédée à l'âge de 92 ans, madame Françoise Ratté, épouse de feu monsieur Richard Rochon. Elle était la fille de feu monsieur Ludger Ratté et de feu dame Yvonne Cantin. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.Suivra par la suite l'inhumation des cendres au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Serge Boutin), Francine (Clément Lambert), Michel (Claire Tanguay), Colette (feu Pierre Bélanger), Jean (Dominique Tourigny), Suzanne (Jean-Pierre Ratté), René (Isabelle Robitaille), Hélène (Denys Paradis), Murielle (Gaétan Constantin), Sylvie (Jean-Luc Transon), Marlène (Constant Cloutier), Mario (Francine Gingras), Stéphane (Martine Émond), Patrice et Jimmy; son gendre : André Bélanger; ses 33 petits-enfants; ses 47 arrière-petits-enfants; sa sœur : Rita (feu André Gingras); sa belle-sœur : Irène Dancause (feu Hervé Rochon); ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Elle a accueilli sa fille : Lorraine Rochon, décédée peu de temps après. La famille tient à remercier le personnel du centre Jules-Verne, pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.