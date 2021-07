BLANCHET, Jeannine



Paisiblement, à la résidence " Le Jardin des Aînés " à St-Édouard-de-Lotbinière, le 7 juillet 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Jeannine Blanchet, épouse de feu Charles-Auguste Blais et la fille de feu Wilbrod Blanchet et de feu Angélina Bélanger. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Marcel (Jocelyne Jacques), Richard (Denise Audet), feu Yvon (Julie Lemay), Francine (Gilbert Demers) et Sylvie (Denis Auger); ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants; son frère: feu André Blanchet (feu Marie-Jeanne St-Hilaire), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais: feu Léopold (feu Édith Hébert), feu Fernande, feu Mariette (feu Henri Plaisance), feu Jean-Guy (feu Florence Laliberté), feu Jean-Rock (Huguette St-Onge), Rita (feu Fernand Martel), Gilles (Lise Lajoie), Lise.Elle laisse également, de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(es). Des remerciements très sincères sont adressés à Marco Leclerc, Julie Desrochers ainsi qu'au personnel du " Jardin des Aînés ", pour leurs bons soins prodigués, leur soutien et leur chaleur humaine.où la famille vous accueillera à compter de 9 h 30. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire