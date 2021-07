TANGUAY, Alice Routhier



À sa résidence, le samedi 3 juillet 2021, est décédée à l'âge de 99 ans et 5 mois, madame Alice Routhier, épouse de feu monsieur Emery Tanguay. Elle était la fille de feu Wilfrid Routhier et de feu Aurore Lachance. Elle demeurait à Sainte-Justine. La famille recevra les condoléances à la salle du :vendredi de 9h30 à 10h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Claudette (Mohamed Bouaziq), Marc (feu Krystyna Bobo), Michèle (Jean-François Bizier), Linda (Renato Silvestri), Elisabeth (Richard Audet), Eric (Liette Simoneau) et Harold; ses petits-enfants: Frédéric, Marie-France, Karim, Michel, Sylvain, Caroline, Gabriel et Roxane ainsi que ses arrière-petits-enfants: Lucas, Zack, Justine, Cloé, Vincent, Justin et Elliot. Elle était la sœur de: feu Lucienne (feu Daniel Tanguay), feu Simone (feu Aurèle Vachon), feu Laurette (feu Valère Fournier), Jeannette (Roch Tanguay), feu Marcel (Bibiane Lachance) et Mariette (feu Roger Gagnon). De la famille Tanguay, elle était la belle-fille de feu Antonio Tanguay (feu Théophita Labbé) et la belle-sœur de: feu Noël (feu Marie-Anne Lauzière), feu Mariette (feu Jules Lessard), feu Gaston (feu Patricia Lamarre), feu Hervé (feu Jacqueline Gagné), feu Suzanne (feu Philippe Rouleau), feu Rachel (feu Philémon Audet), feu Eliane (feu Marcel Gagné), feu Gervais (feu Thérèse Perreault), Roch (Jeannette Routhier), feu Jean-Paul (feu Doris Venable), feu Gilles (Réjeanne Vocal) et Claude (Irène Roy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement particulier pour le dévouement du personnel de soins à domicile du CSSS des Etchemins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.