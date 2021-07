LACHANCE, Claude



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 14 juin 2021, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédé monsieur Claude Lachance, époux de madame Gisèle Marcotte, fils de feu monsieur Joseph Lachance et de feu madame Juliette Pettigrew. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 13 h 45.La mise en terre se fera au Cimetière Notre-Dame de Belmont par la suite. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: feu Guy et feu Michel; son frère André (feu Louisette Hudon); sa belle-sœur Denise Légaré (feu Jean-Louis Lachance); ses beaux-frères: Jean-Yves Roy (feu Bérangère Marcotte), André Laverdière (feu Renée Marcotte), Gilles Marcotte (Pauline Farrell) et feu Guy Marcotte; la famille Auger ainsi que ses neveux, nièces et autres ami(e)s. La famille tient à remercier le dévouement d'Alain, Chantal et Rémi, le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise, secteur B6 et B8 ainsi que la travailleuse sociale Véronique Rousseau pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec. https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/