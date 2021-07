DUFRESNE, Denise Cayer



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (Hôpital Laval), le 25 juin 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Denise Cayer, épouse de feu monsieur André Dufresne. Elle était la fille de feu dame Georgiana Martineau et feu monsieur Herménégilde Cayer. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Manon (Jacques Hamelin), Stéphane (Céline Bédard), Christian (Mireille Tremblay et ses enfants: Coralie et Thomas) et Steeve (Nadyne Bouchard); ses petites-filles chéries: Andréanne et Laurie (Anouar Idkhiri). Elle était la sœur de feu Yvonne (feu Thomas Croteau), feu Edmond (feu Irma Gingras), feu André, Jeannette (feu Rosaire Courcy), Alphonse (Renée Turgeon), Thérèse (Rémy Lemelin), feu Cécile (feu Hilaire Rousseau), Doris (feu Armand Petitclerc), feu Alfred (feu Lucille Martineau) et feu Georges (Lilianne Vézina). Elle était la belle-sœur de feu Paul-Henri (Éléonard Meunier), feu Thérèse (feu Lucien Talbot), feu Cécile (feu Roger Sanfaçon), feu Jeannine (feu Roland Paradis), feu Gaston (feu Angèle Boucher), feu Armand (Mariette Rodrigue), feu Rosaire (feu Thérèse Laroche), Laurette (Jean-Marc Landry) et Ginette (Émilien Gauvin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que ses merveilleux amis avec qui elle avait tant de plaisir et de joie. Un merci spécial à Yvonne et Lionel. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant des soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Moisson Québec, 2125, rue Hertz, Québec (Qc), G1N 4E1, tél. : (418) 682-5061.