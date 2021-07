GAUTHIER, Jeannine Blouin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 juin 2021, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédée madame Jeannine Blouin, épouse de monsieur Alexis Gauthier, fille de feu madame Bernadette Rossignol et de feu monsieur Rodolphe Blouin. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Pierre Gauthier (Josée Bilodeau) et Jean Gauthier (Guylaine Hébert); ses petits-enfants: Dany Gauthier, Jessica Gauthier (Alex Gallien) et Marie-Pier Gauthier (Gabriel Ouimet); ses arrière-petits-enfants: Daphné Gauthier et Charles-Henri Ouimet; ses beaux-frères et belles-soeurs dont Roland Gauthier (Pauline Tremblay) ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel des soins de l'unité 200 du Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire de Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, Qc Téléphone: 1-888-768-6669 Courriel: info@pq.poumon.ca Site web: www.pq.poumon.ca Vous pouvez également faire un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com.