FRÉCHETTE, Jeanne D'Arc



À son domicile, le 30 juin 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Jeanne D'Arc Fréchette, fille de feu Roméo Fréchette et de feu Émérentienne Béland, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son compagnon de vie François Simard, son fils Richard (Édith Richard), son petit-fils Étienne Simard et sa petite- fille Renaude Simard. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, feu Lucien (feu Julienne), Yves (Rose), Gilles (Lise), Louise, feu Hélène (Jean-Guy) ainsi que les beaux-parents de son fils, Lucien Richard (Jocelyne) et leur fils Éric. Elle laisse également dans le deuil de nombreux cousins, cousines, parents et amis.