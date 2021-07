BOLDUC, Lise Simard



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 6 juin 2021 à l'âge de 81 ans, est décédée dame Lise Simard, épouse de monsieur Jean-Claude Bolduc. Elle était la fille de feu monsieur Médérick Simard et de feu dame Marie Giguère. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille recevra les condoléancesde 13h00 à 14h15 auet les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Claude, sa fille Nathalie; ses petits-enfants: Ève-Sophie, Laurence et Charles Leblond; ses frères et ses belles-sœurs: Gabriel (Hélène Lachance), Marcel (Julienne Boucher) et elle était la sœur de feu Catherine (feu Gilles Racine) et feu Ghislaine (feu André Paré); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Bolduc: Marthe (feu André Hamel, Fernand Latulippe), Denise (Roger Lajeunesse). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement toute l'équipe médicale de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la La Société Parkinson, Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, (Québec) G1M 3H6 https://parkinsonquebec.ca/impliquez-vous/devenez-benevole