LEMIEUX, Philippe



Subitement à la Résidence Provencher de Laurierville, le 9 juillet 2021 est décédé à l'âge de 87 ans, Monsieur Philippe Lemieux fils de feu Henri Lemieux et de feu Alpheda Reimnitz. Il était domicilié à Laurierville. Monsieur Philippe Lemieux laisse dans le deuil, ses sœurs: Noëlla (feu Jean-Marc Houde) et Mance (Claude Jacques). Il est allé rejoindre son frère Onil. Ses nièces et son neveu: feu Brigitte Houde (Gilles Duchesne), Martine Houde (Jean-Claude Poulin), Jean-Yves Houde, Danielle Jacques (Alain Rousseau), Nathalie Jacques (Gilbert Poirier) et feu Eric Jacques. Il laisse également dans le deuil plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Provencher pour les bons soins prodigués à M. Lemieux. Votre sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Coeur et de l'AVC. Les formulaires seront disponibles à la maison funéraire ou sur notre site internet. La famille recevra les condoléancesde 14h à 16h auLa direction des funérailles a été confiée au