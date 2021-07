LECLERC, Pierrette



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 29 juin 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Pierrette Leclerc, épouse de feu Armand Bourque, fille de feu monsieur Arthur Leclerc et de feu dame Rose-Anna Soulières. Elle demeurait à Portneuf.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Leclerc laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine (François Laing) et Sylvain (Élaine Deblois); ses petits-enfants: Kevin Laing (Jannie Barthe), Antony Laing (Joanie Bouchard), Pierre-Olivier Bourque et Mireille Bourque (Françis Pageau); ses arrière-petits-enfants: Hugo, Justin, Béatrice, Brittany et Emma Laing; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu René Leclerc (feu Jeannette Julien), feu Robert Leclerc (feu Gertrude Pleau), feu Charles Leclerc (feu Marie-Rose Langlois), feu Roland Leclerc, feu Gérard Leclerc, feu Cécile Leclerc (feu Pierre Gauthier), feu Jacqueline Leclerc (feu Yoland Langlois), feu Roland Bourque (feu Claire Julien), feu Yvan Bourque (Denise Germain), feu André Langlois (feu Lilianne Garneau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreuses amies. Sincères remerciement à ses nièces Michèle et Nancy et à son amie madame Clémence Richard ainsi qu'à tout le personnel du 5e étage de l'IUCPQ pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles à l'église.