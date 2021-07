VALLIÈRES, Jacques



À Québec, le 5 juillet 2021, à l'âge de 68 ans et 5 mois, est décédé accidentellement monsieur Jacques Vallières, époux de madame Carole Poirier, fils de feu madame Rita Duchesneau et de feu monsieur Lionel Vallières. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nicolas, Audrey (Benoit Lambert) et Jonathan Beaulieu (Kayla et leur fils Bowie); ses frères: Michel (Murielle Gosselin), Jocelyn et sa sœur Sonia, sa belle-mère: Maude Perron; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Poirier: Christian (Danielle Ratté), Johanne (Marie-Claude), Marie-Josée (Marco Dumas) et Nathalie, son neveu Stéphane Vallières, sa nièce Nancy Vallières, ses grands amis: Samuel Lecompte et Gaétan Verret (Nancy Fournier) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 15.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques, Division Québec, 245, rue Soumande, bureau 202, Québec, Québec Téléphone : 418 529-9742 Courriel : info.regiondequebec@scleroseenplaques.ca ou à Opération Enfant Soleil 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec, Québec Téléphone : 418 683-2323 Courriel : oes@operationenfantsoleil.ca Site web : www.operationenfantsoleil.ca ou à la Fibrose Kystique - Division Québec 2750, chemin Ste-Foy, bureau 227, Québec, Québec Téléphone : 418 653-2086 Site web : www.fibrosekystiquequebec.com.