FRADET, Lucien



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 décembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Lucien Fradet, époux de madame Gisèle Langlois et fils de feu Joseph Fradet et de feu Laure Langlois. Il demeurait à Armagh.Il est désormais possible de venir offrir vos condoléances à la famille aude 9h à 10h45,et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Anne (Gaétan Lefebvre) et Geneviève (Rémy Simard); ses petits-enfants : Guillaume, Alexandre et Maude Fradet-Lefebvre, Adam et Sabrina Fradet-Simard. Il était le frère de : feu Léo (Pauline Duchesneau), feu Léandre, feu Armand (Jeannine Bolduc), Marcel (Gaétane Boutin), feu Maurice (feu Marcelle Godbout), Laurent (Jeannette Asselin), Réal (Louisette Turgeon) et Camil (feu Madeleine Pouliot). De la famille Langlois, il était le beau-frère de : feu Simonne (feu Ernest Lacasse), feu Félicien (feu Jacqueline Vézina), feu Irène (feu Pierre B. Roy), feu Jean-Paul (feu Irène Gaumond), feu Laval, feu Rachel (feu Léandre Roy), feu Gilberte (feu Jean-Marie Bériault) et Denise (Ghislain Jobin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec), G6V 3Z1, site internet https://fhdl.ca/faire-un-don/. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Fradet a été confié pour crémation à la