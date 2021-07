POULIN, Louise



À l'Hôpital St-Sacrement, le 12 juillet 2021, par une belle journée ensoleillée et entourée de l'amour de sa famille, est décédée à l'âge de 85 ans, madame Louise Poulin, fille de feu Eugène Poulin et feu Germaine Roy. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 16 juillet 2021 de 19 h à 22 h et le samedi 17 juillet 2021 de 9h à 10h30.et de là au Cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Pierre Villeneuve), Danielle (Gilles Pelletier), Benoît (Caroline Chouinard), Vincent (Chantal Cauchon), Pascale (Luis Ferré) et leur père Gilles Bernier; ses petits-enfants : Laura Pelletier (Matt Perdu), Thomas Bernier-Villeneuve (Sophie-Andrée Legault), Charles-Antoine Pelletier, Marie-Charlotte Bernier-Villeneuve, Sophie-Anne Pelletier (Olivier Gélinas-Lemelin), Marielle Bernier (Charles-Élie Meek), Véronique Bernier (Hubert L'Allier) et Rosalie Bernier; son arrière-petit-fils Logan Lemelin-Pelletier; sa sœur Pauline Rhéaume (feu Alphé Rhéaume); ses frères : feu Jacques (feu Louise-Andrée Poitras), feu Robert, Claude (Marjolaine Carmichael) et Eugène; ses belles-sœurs : Madeleine Lizzio (feu Joseph Lizzio), feu Sylvette Bernier et son beau-frère feu Raymond Bernier (feu Lise Bergeron). Elle laisse également derrière elle ses neveux et nièces Rhéaume, Poulin, Lizzio et Bernier; ses cousines et ses cousins Poulin et Turgeon, ainsi que de nombreux ami(e)s. Au fil de sa vie, guidée par sa foi, Louise a été très impliquée bénévolement et a touché plusieurs personnes par sa nature bienveillante et généreuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des prières ou un don à la Fondation des Patro, 945 Rue des Sœurs de la Charité suite 239, Québec, QC G1R 1H8, tél. : (418) 650-2970, www.patro.ca; ou à un organisme de votre choix.