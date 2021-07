MORIN, Jacques



Le 28 juin 2021 est décédé paisiblement et entouré de ses proches au CHSLD Loretteville à Québec, M. Jacques Morin âgé de 83 ans, anciennement de Baie-Comeau. Quiconque a rencontré Jacques dans sa vie se souviendra de son sens de l'humour aiguisé, de ce joueur de tour, de ce passionné de politique et d'actualité et de tout l'amour qu'il portait envers ses proches. Il continuera de briller à travers chacun de nous.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Élise Gauthier; ses enfants: Guylaine (Alain Rioux), Serge (Olinda Naccarato), Manon (Serge Vézina). Ses petits-enfants si chers à son cœur : Sabrina (Julien), Jérôme, Fabrice, François et Alexandre. Sa sœur Marcelle, beaux-frères et belles-sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces et nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances en présence des cendresde 9h à 11h15 auL'inhumation aura lieu ultérieurement, en toute intimité, le vendredi 27 août 2021 à 10h, au cimetière de St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. La famille tient à remercier chaleureusement toute l'équipe du CHSLD de Loretteville pour leur dévouement, leur soutien et leur approche humaine envers leur père et toute la famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation FAIS: https://fondationfais.org/ En mentionnant que votre don est pour le CHSLD de Loretteville.