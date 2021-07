GAUMOND, Monique



A la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 11 juin 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Monique Gaumond, épouse de feu monsieur André Gingras, fille de feu madame Clothilde Couillard de Beaumont et de feu monsieur Ovide Gaumond. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise, Dominique (Gilles Gaumond), Alain (Nathalie Lavoie), et feu Eric Gingras; ses petits-enfants: Alexis, Guillaume et Philippe Gingras-Rodrique. Gabriel et Charles Gingras-Lacroix. François et Béatrice Gingras-Lavoie. Lory-Ann Gingras; ses arrière-petits-enfants: Romain et Adam Gilbert-Rodrigue. Agnès et Henri St-Julien- Rodrigue, Anakyn Drainville- Lacroix. Ainsi qu'à ses sœurs, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Un remerciement spécial au personnel du CLSC et de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leurs bons soins et leur professionnalisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 16 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Qc téléphone: 418 903-6177 Courriel: mspl.info@videotron.ca, Site web: www.mspdulittoral.com.