LANGLOIS, André



À Lévis, le 28 juin 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur André Langlois, époux de feu Madame Angéline Bolduc, fils de feu Monsieur Antonio Langlois et de feu Madame Marie-Aline Lemieux. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Il laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine, feu Christine et Benoit (Manon Lefebvre); ses petits-enfants: David (Justine Brassard-Méthot) et Vincent ainsi que son arrière-petite-fille Alice Langlois; ses frères et sœurs: feu Roger et Lise (Paul-André Mercier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bolduc: feu Jacqueline, feu Jean-Louis (feu Antoinette Thibault), feu Henriette (feu Michaël Leitner), feu Gaston (Francine Pelletier), Marie-Claire (feu Jean-Paul O'Hearn), Rachel (feu Jules Trottier), Huguette (Gilbert Morin), Adéline, Louise (feu Richard Di Malo) et Danielle; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille accueillera parents et ami(e)s au complexeà compter de 13h.