MORISSET, Jacques



C'est au Domaine Saint-Dominique à Québec, à l'aube du dimanche 4 juillet 2021, qu'est décédé M. Jacques Morisset. Il était l'époux bien-aimé de Claire Taschereau, décédée en 2005, et le fils de François Morisset et de Juliette Bourgault.La famille vous accueillera à lale dimanche 18 juillet 2021 de 17 h à 20 h.Il laisse dans le deuil les membres de sa famille qui ont donné tant de sens à sa vie: ses enfants Louise (Mathieu L'Écuyer), Suzon (Claude Ouellet), Lucie (Marc B. Lachance) et Jean-François (Louise Martineau); ses petits-enfants: Patrick, Marie-Claude (Pascal Viau), François, Philippe, Charles Bernard, Pierre Alexandre, Léa, Blanche et Aby; ses arrière-petits-enfants: Victor, Dora et Yuri; ses nièces: Michèle (Jim O'Reilly), Hélène (Michel Coulombe) et son fidèle neveu Pierre Gendron, ainsi que plusieurs cousins et cousines dont, Simone Taschereau (Jacques Bernier). Il laisse aussi de nombreux amis de tous âges, dont mesdames Lou Côté et Madeleine Gosselin à qui il manquera beaucoup. L'ancienne équipe du Magasin Laliberté le regrettera également. La famille remercie chaleureusement la Dre Geneviève Piuze pour sa bienveillance et son professionnalisme exceptionnel ainsi que " Doc Philou " pour sa présence réconfortante et la grande qualité des soins prodigués à son grand-père jusqu'à la fin. L'équipe attentionnée d'intervenants du Domaine Saint-Dominique et celle des soins palliatifs à domicile du CLSC Sainte-Foy-Sillery Ancienne-Lorette ont également grandement contribué au maintien constant de son bien-être et la famille leur en est reconnaissante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, G1K6M7 (Tel : 418 524-2626)