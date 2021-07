LECLERC, Conrad



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 20 mai 2021, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédé monsieur Conrad Leclerc, époux de feu madame Irène Goulet, fils de feu madame Adriana Guay et de feu monsieur Albany Leclerc. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Denis Gasse), Martine (Maurice Smith), Richard et Marc; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Christine Bédard (Kristopher Ptasznik), Nathalie Bédard (Sylvain Bédard), Alexandre Bédard, Frédérick Leclerc (ses enfants Gayden et Haylie) et Samuel Marquis Leclerc (Jayden); sa belle-sœur madame Claire Paré; sa filleule Vicky, sa nièce Marie et son neveu René; ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), 1, avenue Sacré-Coeur, bureau 108 est, Québec, Québec Téléphone : 418 691-0766 Site web : www.fondationfais.org