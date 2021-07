CÔTÉ, Jean-Paul



A Québec, le 15 février 2021 est décédé à l'âge de 87 ans et 5 mois, monsieur Jean-Paul Côté époux de feu dame Yvette Deroy, fils de feu monsieur Raoul Côté et de feu dame Marie-Anna Pelletier demeurant à Québec autrefois à l'Isle-Verte. Il laisse dans le deuil ses fils: Jean-Yves (Marie-Josée Pouliot) et Michel; ses petits-enfants: Mathieu, Michaël et Pierre-Olivier Côté; son frère et ses sœurs: Lucien (Odette Lafrance), Jeannine (feu Roméo Roussel), Colette (Marcel Guénette), Raymonde, Céline et Suzette (Alban Deschênes; plusieurs neveux et nièces ainsi que tous les membres des familles Côté et Deroy. Il était aussi le frère de: feu Antoine (feu Rita Viel), feu Richard (Huguette Côté), feu Jean-Roch (feu Claire Côté) et feu Carmen r.s.r. La famille recevra vos condoléances samedi, le 17 juillet 2021 de 13h00 à 14h30 à laet de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la