GALIBOIS, Albéric



À sa résidence de Berthier-sur-Mer, le 30 mars 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Albéric Galibois, conjoint de madame Carole Simard. Il a été l'époux de madame Hélène Lord. Il était le fils de feu monsieur Ubald Galibois et de feu dame Arzéla Denault. La famille accueillera parents et amis à la salle commémorative duà compter de 12h30.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Carole, ses enfants : Éric (Dominique Fortier et sa fille Megan), et Benoit (Catherine Arsenault); ses petits-enfants : Loïck et Emmy Galibois, ses frères et sœurs : feu Lise, feu Solange, Ginette, feu Raynald (Micheline Lamontagne), Suzanne (Denys Garant), Diane, Bertrand, Gaston (Lorraine Lamarre), Gillaine, Céline (feu Guy Coulombe), feu France (Yves Sauvageau), Bruno, ses neveux et nièces de la famille Galibois : Roxanne, Carl, Sébastien, Stéphane, Nathalie, Laurie, Sonny, Julien et Audrey. Il laisse également dans le deuil ses cousins et cousines de la famille Galibois, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard : Jocelyn (Laurette Fiset), Solange (André Dion), ses neveux : Tristan et Jean-Sébastien. Carole, Éric et Benoit tiennent à remercier bien sincèrement : Dre Annie Mercier pour sa grande humanité et tout le département d'oncologie de l'Hôpital de Montmagny pour leur bienveillance, également à Mme Stéphanie Corriveau et les médecins du département d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Avec gratitude, chacun des intervenants impliqués du CLSC de Montmagny, tout particulièrement Mme Michaëla Bourgault et Mme Isabelle Bonneau pour leur indéfectible soutien et leur dévouement. Vincent, Anne-Marie et toute l'équipe de la pharmacie Vincent Lamonde Boulet pour leur disponibilité et leur empathie. Et finalement, un sincère merci à nos familles et nos amis, votre présence, vos encouragements, vos pensées nous ont portés jusqu'à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un des organismes suivants : La Maison d'Hélène, La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. La direction a été confiée à la