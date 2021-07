Alex Perron et Princesse Leia

Princesse Leia est une chatte foldex de 8 ans. Ce petit « modèle » d’origine québécoise est un croisement entre l’exotic shorthair et le scottish fold. Princesse Leia a trouvé en Alex son prince charmant et en a fait son plus fidèle serviteur.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chat chez vous ?

Je n’avais plus de chat depuis ma séparation avec Mathieu. Or, ça faisait longtemps que je voulais un ou une foldex, car je les trouve beaux. Avec leurs oreilles repliées par-derrière, ils semblent avoir de petites têtes et ont de grands yeux. Ça me fait rigoler. Donc, il y a 8 ans, je la vois dans la vitrine d’une clinique vétérinaire un dimanche soir. L’établissement étant fermé, je suis retourné dès l’ouverture le lendemain. J’ai eu un coup de foudre en la voyant.

2. Pourquoi le nom de Princesse Leia ?

C’est à la clinique vétérinaire qu’on lui avait donné ce nom à cause de ses oreilles repliées vers l’arrière qui rappellent les rouleaux de la Princesse Leia dans Star Wars. Le hasard fait bien les choses, car je suis un fan de science-fiction et j’aime les foldex. On était dû pour se rencontrer !

3. Pourquoi êtes-vous plus « chat » que « chien » ?

J’ai toujours eu des chats. J’ai eu des persans avant de connaître les foldex. Je tripe sur les chats. Il me semble que j’ai une connexion particulière avec eux. Le chat suit plus mon humeur et ma personnalité que le chien.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Princesse Leia ?

C’est vraiment une princesse ! J’ai vraiment l’impression d’habiter chez elle. Elle est toute petite. Elle est discrète et bien tranquille. Elle est vraiment délicate, dans tous les sens du terme. Par exemple, si je joue avec elle et que je la brasse un petit peu trop, elle n’aime pas ça et s’en va. Même lorsqu’elle était bébé, elle jouait, mais très délicatement. Quand elle veut de l’attention, elle me donne un petit coup de patte, mais tout délicat !

Photo courtoisie

5. Racontez-nous un moment de vie avec votre animal.

J’habite dans un coin boisé où il y a des ratons laveurs. Lorsqu’un raton passe sur la terrasse, je le sais instantanément, car elle roucoule. Un petit miaulement comme pour dire : « Un ami vient d’arriver ! » Mon running gag, c’est de lui dire : « Oublies ça, Princesse Leia... Il n’est pas de ta classe. Ça ne pourra pas fonctionner avec toi ! »

6. Racontez-nous un fait particulier concernant votre chatte.

Si je travaille à l’ordinateur, elle s’installe derrière moi et dépose ses pattes dans le bas de mon dos et elle pousse juste un peu, comme pour me dire qu’elle est là, mais aussi que l’on doit partager la chaise ! (rires) Parfois, je me trouve un peu cave, car je ne veux pas la déplacer, mais après quelque temps à écrire, je commence à avoir mal au dos. (Les amoureux des chats comprendront ici comment nous pouvons devenir leurs esclaves.)

7. Quelle est son activité préférée ?

Elle suit le soleil qui se déplace pendant la journée, dans la maison. Généralement, elle finit la journée dans mon bureau.

8. En quoi votre animal peut-il être une source d’inspiration pour vous ?

Moi, je veux toujours que ça aille vite et son caractère plus tranquille m’a apaisé, particulièrement en pleine pandémie.

9. Tel maître, tel chat.

Nous avons en commun cet équilibre entre avoir besoin de voir du monde et notre besoin d’indépendance.

