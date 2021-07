DEMERS, Paulette Racine



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Paulette Racine à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er juillet 2021, à l'âge de 90 ans, elle était l'épouse de feu monsieur Marcel Demers et la conjointe de monsieur Auguste Mockle, la fille de feu Alfredo Racine et de feu Marie Bernard. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-David. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Joann Demers (Norman Berrigan) et Jean-Luc Demers (Nadia Levesque); ses petits-enfants: Keven (Sophie Lacroix), Karolyn (Ross Campbell) et Michael Berrigan, Marcel-Olivier (Sarah Bourget) et Laury-Eve Demers; ses arrière-petits-enfants: Charles, Laurent et Émilie Berrigan, Madyson et Vanessa Campbell; le fils de son conjoint: Daniel Mockle (Hélène Piquet). Elle était la soeur de feu Lorraine Racine (feu Jean Maréchal), feu Françoise Racine (feu Lucien Gagnon), feu Mariette Racine, (feu Roger Paré), feu Cécile Racine (feu Placide Mayrand), feu Laurent Racine et de Rita Racine (Joseph Lewin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel et aux médecins des soins palliatifs et du 8e étage à l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/.