THÉBERGE, Antoine



Au CHSLD St-Joseph de Lévis, le 17 juin 2021, à l'âge de 85 ans et 8 mois, est décédé monsieur Antoine Théberge, fils de feu madame Fidélia Asselin et de feu monsieur Albert Théberge. Il demeurait à Lévis.au. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière Mont-Marie. Il laisse dans le deuil sa sœur Jacqueline Théberge (feu Eddy Gardner), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédé ses frères et sœurs: feu Louis Théberge (feu Ruth Ducas) feu Robert Théberge, feu Henri Théberge, feu Marguerite Théberge (feu Gaston Châteauvert), feu Jean-Marie Théberge (feu Françoise Bolduc), feu Gisèle Théberge (feu Marcel Gagnon), feu Roger Théberge (feu Jeannette Cloutier); feu Jeannine Théberge (feu Fernand Giroux). La famille tient à offrir ses plus sincères remerciements à tout le personnel du Centre D'Accueil St-Joseph de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil St- Joseph de Lévis, 5445, rue St-Louis, Lévis, Québec Téléphone : 418 833-3414 Site web : www.castjoseph.com. Des formulaires seront disponibles sur place.