PARENT MOISAN, Irène



À l'hôpital régional de Portneuf, le 6 juillet 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Irène Parent, épouse de monsieur feu Jean-Claude X Moisan, fille de feu monsieur Joseph Arthur Parent et de feu dame Desneiges Dubuc. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lade 8 h 30 à 10 h 30 en présence du corps,et de là au cimetière paroissial pour l'inhumation. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Parent laisse dans le deuil ses enfants: feu Claudette, Carole (Jacques Méthot), Nicole et Jacques (Madeleine Voyer); ses petits-enfants: Nicolas (Cynthia Ouellet), Jessica (Carl Vézina) et Ann-Frédérique (Jean-Daniel Thibodeau); ses arrière-petits-enfants: Mylène, Xavier et Myralie; ses frères et sœurs: feu Julienne (feu Victorin Bureau), Carmen, feu Léo (Lucille Beaulieu), feu Robert (feu Rita Bédard), feu Alice, feu Lorraine, Guy (Ginette Beaumont), feu Pierrette et Claudette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moisan: Adrienne (feu Alfred Paradis), feu Alexis (feu Jeanne Giguère), feu Arthur (Madeleine Alain), feu Laurence, feu Roger (feu Gérarda Génois), Paulin (feu Thérèse Dion), feu Antonio (Hilda Gagnon), feu André (Denise Delisle), Louise (feu Yves Bussière), Wilfrid (feu Marcelle Germain) et son amie Nicole Hardy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence du Vieux Pont pour les bons soins et la tendresse prodigués tour à tour pendant près de 11 ans. Un gros merci également à la Maison d'Élie qui a réussi à faire en sorte que notre mère se sente tout aussi bien malgré sa relocalisation.