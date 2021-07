HOUDE, Roland



À l'IUCPQ de Québec, le 6 juillet 2021, est décédé à l'âge de 87 ans, monsieur Roland Houde. Il était l'époux de feu dame Réjeanne Croteau et le fils de feu monsieur Arthur Houde et de feu dame Marie-Louise Paquet. Natif de Laurier-Station, il y a résidé presque toute sa vie.Suivra la mise en columbarium de l'urne en l'Espace Harmonia. Les obsèques ont été confiées àIl rejoint outre ses parents, son épouse Réjeanne ainsi que ses frères et sœurs prédécédés. Il laisse dans le deuil ses deux filles: Odette (François), Caroline (François); ainsi que ses petits-fils: Frédérick (Nadia) et Nicolas. Sont également affectés par son décès son frère Robert, les membres de la famille Houde et Croteau ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Alzheimer, alzheimercentrelevis@alzheimerchap.qc.ca. Des enveloppes de dons seront disponibles lors de la cérémonie.