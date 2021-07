VIGNOLA, Raymond



À son domicile, le 4 juillet 2021, à l'âge de 77 ans est décédé monsieur Raymond Vignola, fils de feu Charles Vignola et de feu Angéline Boulay. Il demeurait à Saint-Nérée.La famille accueillera parents et ami(e)s auà compter de 15h00.Il laisse dans le deuil ses enfants: Nadine (Frédéric Gaudreau), Kattie (Eric Chevrette) et Josée; ses petits-enfants: Nathaniel Gaudreau, Dominic Chevrette (Gabrielle Morissette), Jérémie Chevrette, Emmy Chevrette, Samuel Lambert, Angélie Chenel, Mayla Chenel et son arrière-petit-fils Liam Chevrette. Il était le frère de: Gisèle (feu Maurice Sirois), feu Marius (feu Carole Martin), feu Gemma (Roger Perreault), feu Jeanne-Mance (Marc Heppel), feu Brigitte et feu Raymonde (feu Raymond Côté). Il laisse dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Entraide Solidarité Bellechasse 116C, rue de la Fabrique Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0. Site internet : www.entraidesolidarite.com. Les arrangements funéraires de monsieur Vignola ont été confiés à la