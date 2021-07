THÉBERGE, Yvan



Au CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes de St-Michel-de-Bellechasse, le 1er mars 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Yvan Théberge, époux de madame Denise Proulx. Il était le fils de feu monsieur Albert Théberge et de feu dame Rolande Tanguay. Il demeurait à St- Michel-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à, jour des funérailles à compter de 14h.. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise, ses enfants: Gilles (Marina Bilodeau), Nathalie (André Simard); ses petits-enfants: Vanessa (Yannick Duchesne), Claudia (Joseph L'Heureux), feu Émilie ainsi que leur mère Sylvie Thibodeau, Jérémy Simard (Frédérike Audet), Michaël Simard (Jean-Christophe Nolin); son arrière-petite-fille Ophélie Duchesne. Ses frères et sœurs: feu Claude (Nicole Martel), l'abbé René, Gisèle (Gérald Aubin), Claire (Yvon Laflamme), Nicole (Lucien Morin), Lise (Gilles Dion), Jacques (Denise Dumais), Pierrette (Jocelyn Guay), Pauline (Denis Hamel), Benoît (Pauline Boulanger), feu Réjeanne et Hélène (André-Bernard Lemer); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Proulx: feu Pierrette (feu Roch Roy), feu Robert, Jacqueline (Jacques Bardou), Ludovic (feu Pâquerette Gravel), Jacques (Laurence Fortier), Claude (Lise Bernier), Louis, Charles (Simone Fortin), Pierre (Rachelle Bernard) et Jean-Paul (Lise Cloutier). Il laisse également dans le deuil son oncle, ses neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement le personnel et les bénévoles du CHSLD Notre-Dame de Lourdes pour la qualité des soins et les attentions particulières. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Bénévoles du CHSLD de Notre-Dame de Lourdes : 80, rue Principale, St-Michel-de-Bellechasse (QC). La direction a été confiée à la