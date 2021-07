TANGUAY, Gaston



À l'Hôpital de Montmagny, le 21 juin 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Gaston Tanguay, époux de madame Lise Fiset. Il était le fils de feu monsieur Elzéar Tanguay et de feu dame Ida Brochu. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il a été confié àpour crémation.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise, ses enfants: Pascal (Audrey Chabot), Isabelle (Martin Descôteaux); ses petits-enfants: Alyson, William, Julianne, Thomas, Jade et Stella-Rose Tanguay et Lauralie Descôteaux. Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Tanguay et Fiset, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousine, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Un merci tout spécial au Dr Marc-Yves Bergeron et Dr Jérôme Carrier. Un grand merci également au personnel de La Résidence des Aînés ainsi qu'à La Villa des Sages où il demeurait au cours des derniers mois. La direction a été confiée à la