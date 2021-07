DESROCHES, Claude



À son domicile, le 1er mars 2021, est décédé à l'âge de 79 ans et 9 mois, monsieur Claude Desroches, époux de feu Micheline Ferland. Il était le fils de feu dame Rose-Aimée Rochette et feu monsieur Donat Desroches. Il demeurait à Saint-Étienne de Lauzon depuis un an.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses filles: Chantal (Pierre Blondeau), Marie-France (Dary Ouellet) et Suzie (Martin Caron); ses petits-enfants: Jason (Ann-Gabrielle), Marie-Eve (Anthony), Gabriel (Florence), Frédérick et Michaël; ses arrière-petits-enfants: Maverick, Émile-Olivier et Gédéon; ses frères: Jean (Louise Thibault) et André (Denyse Lecompte); ses neveux et nièces, autres parents, ses précieux ami(e)s ainsi que feu Micheline Bédard, sa fille Lynda (Danny) et les enfants. Il est allé rejoindre sa sœur Lise (Guy Béland).