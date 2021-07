LÉGARÉ, Jean-Claude



Au centre de soins le Concorde de Québec, le 18 mars 2021, à l'âge de 95 ans, entouré de l'amour des siens est décédé M. Jean-Claude Légaré, époux de feu Ida Trudel. Fils de feu Arthur Légaré et de feu Alexandrine Brousseau, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Louis Savard), Céline (Gilles Lauriault), Yves (Noriko Nishimura), Andrée (Jean Houde) et Louise ''Marilou'' (Gervais Cloutier); ses frères et sœurs: feu Ghislaine (feu Michel Wagner), feu Daniel (Marcelle Tremblay), Louise ( feu Gabriel Lampron) et feu Yvan (Denise Paradis); ses petits-enfants: Marie-Ida Guay (Martin Lemieux), Christopher Tabone, feu Adam Zakreski, Kimiko Willgress (Scott Willgress), Guillaume Couture (Véronique Piché), Mariepier Savard (Guy Despatie), Martin Savard, Gregory Tabone (Stéphanie Racine), Eva Legare, Fleetwood Legare (Galadriel Mozee), Virginie Légaré-Cloutier, France Lauriault et Dominic Lauriault (Nathalie Joannette); ses arrière-petits-enfants: Antoine, Maryon, Marianne, Alexandre, Derek, Justin, Xavier, Jackson, Mariko, Bode, Kelly-Ann, Royce, Kiho, Kevin et Kessey. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. Les arrangements funéraires ont été laissés aux soins duEn raison du contexte actuel lié à la pandémie, la famille ne recevra aucunes condoléances au salon etLa famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du Réseau Sélection de Saint-Augustin ainsi que le centre de soins Le Concorde pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Légaré. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire Québec (6070 rue Sherbrooke Est, Bureau 104, Montréal, (Québec) H1N 1C1. Pour rendre hommage à M. Légaré, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com