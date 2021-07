HAMEL, Gertrude Gagnon



Gertrude Gagnon Hamel, fille d'Adélard Gagnon et de Marie-Eugénie Lavoie, est décédée en toute sérénité à l'âge de 94 ans, le 25 mars 2021, de la manière dont elle le souhaitait ardemment: dans ses choses, avec sa fille aînée et en contact de cœur avec son fils Jean-Pierre. Elle fut la conjointe aimante et aimée, pendant plus de 40 années de feu Roméo Hamel de St-Gilles de Lotbinière où ils ont vécu heureux. Adeptes de voyages et de soleil, ils n'ont pas manqué à leur retraite de s'y faire de nombreux amis. Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Pierre Tremblay (Lynda Guérin), sa fille Lise Tremblay (feu Pierre Thibodeau), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants: Simon (Martine Dulac), Annie (Bernard Murdoch), Richard (Anie Dubé), Sarah-Maude (Anthony Sanfaçon), Alex, Koralie, Édouard, Clara, Boris, Ariane et de nombreux neveux et nièces. Madame Gagnon était la sœur de Magella, Fernande, Ghyslaine et Armand, tous décédés. Nous tenons à remercier les résidents et le dévoué personnel de la Résidence St-Philippe qui se sont montrés en permanence aimants et attentionnés envers notre mère; vous ne manquiez pas de nous rappeler comment vous appréciez son sourire et sa constante gentillesse. Nous sommes enfin immensément reconnaissants envers le personnel soignant et aidant du service de soutien à domicile du CLSC Haute-ville et des Rivières. Vous avez tous et toutes apporté de la sécurité, du bonheur, de la qualité de vie à notre mère qui se plaisait toujours de vous voir arriver. Un dernier mot pour la docteure Nicole Thibault dont le professionnalisme et la présence chaleureuse ont fait cadeau de bien des mois sereins à une dame courageuse qui aimait beaucoup la vie. C'est grâce à vous tous ainsi qu'à sa famille proche qu'elle a pu terminer sa vie chez elle et tout en douceur, comme elle le souhaitait tant. Nous vous disons merci. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 10h.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire